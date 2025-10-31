サッカーの元日本代表DF槙野智章氏（38）が、31日までに更新されたYouTubeチャンネル「ハピキャンチャンネル」にゲスト出演。日本代表監督の適性について語る場面があった。この日、槙野氏がサンフレッチェ広島ジュニアユース時代からの“親友”でもある元日本代表の森脇良太氏とキャンプをしながら語り合うという企画が配信された。森脇氏が「代表監督は日本人がいい？外国人がいい？」と質問した。槙野氏は「難しい質問