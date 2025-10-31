2025年9月の有効求人倍率は1.20倍で、前の月から横ばいとなりました。厚生労働省によりますと、仕事を探す人1人あたりにどれだけの求人があるかを示す2025年9月の有効求人倍率は1.20倍で、前の月と変わらず、横ばいとなりました。産業別に求人をみると、去年の同じ時期と比べて、運送業・郵便業や学習支援業などで増加となった一方、卸売業・小売業や情報通信業、宿泊業・飲食サービス業など多くの産業で減少となりました。特にス