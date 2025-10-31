「広島秋季練習」（３０日、マツダスタジアム）１１月１日からの秋季キャンプに参加する広島・石原貴規捕手（２７）が３０日、新打法習得で来季の正妻獲りを目指すと誓った。打率・１９２に終わった今季を踏まえ、今秋からバットを体の前で高く掲げる新フォームに挑戦中。「まずは自分の中で『コレだ』という柱になるようなモノが見つかれば」と試行錯誤を重ね、習熟度を高めていく。矯正を図るのはスイング時の頭のブレ。「