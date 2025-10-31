お笑いトリオ、GAGの安田ファニー（42）が31日までにX（旧ツイッター）を更新。双子誕生を明かした。「双子誕生この度、安田家に第二子第三子となる双子の男の子が誕生しました！母子ともに健康です！家族力合わせてファニーな家庭を目指します！そのためにコントマンとして成長あるのみ！よっしゃー！やるでー！」とつづった。安田は漫才コンビのコマンダンテ解散後、2024年にGAGに加入した。