漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」の大阪3回戦（10月27〜29日）の審査結果が31日までに発表され、39組の準々決勝進出メンバーが決まった。豪快キャプテン、天才ピアニスト、センリーズ、例えば炎、マーメイド、ダブルヒガシ、フースーヤ、カベポスター、ジョックロックらが準々決勝へ進んだ。6年ぶりの準々決勝を決めたネイビーズアフロみながわ（33）はX（旧ツイッター）を通じて「ほんまにめちゃくちゃ嬉しいです！いつも応