スターダムの上谷沙弥が３１日、ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）にスタジオ生出演した。上谷は９月２６日の生放送で金曜シーズンレギュラーを務めていた同番組を卒業した。この日は、ハロウィーン本番を迎えたことで出演者が仮装する「ハロウィーンパーティー」を開催した。ＭＣの川島明から「沙弥様、１か月ぶりですけど」と紹介された上谷は「沙弥様はアイドルになって帰ってきました」と笑顔を浮かべると