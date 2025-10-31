総走行距離のスタッツに注目今季のJ1リーグも残り3試合となり、シーズンも最終盤を迎えている。今回は今季J1の「総走行距離」のデータに注目。日本代表の経験もある33歳ベテランが圧倒的な数値を叩き出している。今季の総走行距離で1位を走るのは、417.8kmを記録している名古屋グランパスのMF稲垣祥。稲垣はここまでの35試合に全て出場し、9ゴール5アシストをマーク。ボランチながらもチーム最多のゴール数でチームの攻撃を牽