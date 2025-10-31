10月31日はハロウィーン。パーティーやパレード、テーマパークでもハロウィーン関連のイベントが盛り上がり、多くの人が仮装写真をSNSに投稿する時期です。しかし、楽しい瞬間の裏には意外なリスクが潜んでいます。写真に埋もれた位置情報（ジオタグ）や、写っている建物、背景のささいなディテールが、知らず知らずのうちに自宅住所や通学路、勤務先などの個人情報をさらす原因となるのです。【要注意】今すぐやって！！ これが