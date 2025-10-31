元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が31日までに自身のインスタグラムを更新。プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）との2ショットを公開した。自身のインスタグラムで「キュピタス東京セレブレーションへ！」と題してつづり始めた。「井上チャンピオンとも会いました」と、尚弥とのレアな2ショットを公開。その他にも黒コーデで合わせた妻・矢沢心との夫婦ショットも投稿した。