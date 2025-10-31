NBAレーカーズの八村塁【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAで八村塁が所属するレーカーズの経営権が、大谷翔平らが在籍する米大リーグのドジャースのオーナーを務めるマーク・ウォルター氏に売却されることが30日、NBA理事会で承認された。スポーツ専門局ESPNが伝えた。買収額はプロスポーツ史上最高となる100億ドル（約1兆5400億円）で、ウォルター氏は理事会後に手続きを終えたという。