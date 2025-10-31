AKB48の19期研究生である伊藤百花が、12月11日に発売する1stフォトブックのタイトルが『百花ずかん。』に決定。表紙は青春感あふれるプールでの濡れ髪SHOTとなった。【関連】AKB48伊藤百花、圧倒的な“美少女感”あふれる制服SHOTを披露！鎌倉を舞台に自然体の魅力が光る表紙には、鎌倉のスタジオのプールに洋服のまま飛び込んだ後の写真を採用。実は泳げないという伊藤が、真夏の太陽が照りつける中、意を決してプールにジャンプ