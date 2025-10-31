サブアカ、いくつ持ってます？作家で元「チャットモンチー」ドラマー高橋久美子さんの著作『いい音がする文章』の中から、SNSとリアルの「共通点」と「相違点」について書かれた部分を抜粋して紹介します。（構成／ダイヤモンド社 今野良介）みんな「アカウント」を切り替えて生きているSNSの世界は、同時に十数ヶ所の会場でライブが行われる大阪「ミナミ・ホイール」のフェスに近いものを感じる。バンドマンの登竜門とも言われ、