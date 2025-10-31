JR西日本によりますと、東海道新幹線内でホーム上を確認をしたため、新大阪駅～岡山駅間の博多方面行きの一部列車に、午前8時現在、約10分の遅れがでているということです。 【山陽新幹線】新大阪から岡山まで一部列車遅延（博多方面）