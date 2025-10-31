ベルギーカップ・ラウンド32が30日に行われ、ベールスホット（2部）とウェステルローが対戦した。ともに日本人選手が所属する両クラブが、ラウンド16進出を目指して激突する。今夏に浦和レッズからベールスホットへ完全移籍で加入した原口元気は、公式戦4試合連続の先発出場。対するウェステルローも、木村誠二と坂本一彩の2名が揃ってスターティングメンバーに名を連ねている。試合は開始早々の4分にベールスホットがスコア