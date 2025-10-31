INI THE MOVIE「I Need I」 (C)2025「INI THE MOVIE「I Need I」」製作委員会 11月3日(月)に2021年のデビューから4周年を迎え、11月19日(水)には初のウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」のリリースを控える11人組グローバルボーイズグループ・INI。26万人を動員した全国ツアーを締めくくる9月のバンテリンドーム ナゴヤでの「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]」では、過去最大規模の3日間の公演を成功裏に終えるなど