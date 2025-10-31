NHKの朝ドラ「ばけばけ」では、小泉八雲をモデルとするヘブン（トミー・バストウ）が松江で英語教師を務めるシーンが描かれている。なぜ八雲は松江に来たのか。ルポライターの昼間たかしさんが、その史実をひもとく――。ラフカディオ・ハーンの肖像（写真＝『The World's Work』／PD US／Wikimedia Commons）■小泉八雲は“特派員”として来日した朝ドラ「ばけばけ」（NHK）は第5週に入り、小泉八雲をモデルとするヘブン（トミー