秋元康氏プロデュースの１７人組ガールズグループ・ＲａｉｎＴｒｅｅが、３ｒｄデジタルシングル「好きだよとどっちが先に言うのか？」をリリースした。新野楓果（２５）、橋本真希（２７）、市原紬希（２０）が７人で構成される表題曲歌唱メンバーに選出。１月末のデビューから９カ月間の活動と、来年２月１日に開催される１周年ワンマンライブ（日本橋三井ホール）への思いを聞いた。３作目のシングルでグループの“らしさ