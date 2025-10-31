学生時代、人間関係がイヤになったり、自分に自信が持てずネガティブになったりすることはよくあります。この11月、デフリンピック・ビーチバレーボール競技で日の丸を背負って戦う堀花梨さんもそのひとり。ビーチバレーとの出会いが人生を好転させました。 【写真】迫力満点！ビーチバレーでスパイクを打つ堀花梨さん（6枚目/全7枚） スポーツの経験を通じてメンタルが強くな