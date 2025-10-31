ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）は３１日、ハロウィーン本番を迎えたことで出演者が仮装する「ハロウィーンパーティー」を開催した。ＭＣで同局の田村真子アナウンサーは「私は『借りぐらしのアリエッティ』のアリエッティの衣装です」と紹介。これにスタジオからは「かわいい！」と絶賛の拍手が巻き起こった。浴衣姿のＭＣ・川島明は「旅館のシャンプーを使った人です」と笑わせていた。