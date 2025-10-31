NHKで好評放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」。明治初期、松江の没落士族の娘・小泉セツと著書『怪談』で知られるラフカディオ・ハーン（＝小泉八雲）夫妻をモデルに、怪談を愛する夫婦、松野トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の何気ない日常を描く物語だ。第4週では英語教師の錦織友一が登場したが、第5週から本格的に活躍し、やがて夫婦となるトキとヘブンにとってかけがえのない存在となって