柴咲コウ、川口春奈 第38回東京国際映画祭が27日、都内で華々しく幕を開けた。同日、日比谷で行われたオープニングセレモニーには、名だたる俳優や監督らが大歓声に包まれたレッドカーペットを歩いた。「TIFFシリーズ」出品作『スキャンダルイブ』からは、柴咲コウ、川口春奈が出席。柴咲はラメ入りのホルターネックドレスでエラガントに。対する川口はシースルーをレイヤードしたブラックのドレス姿でシックに。黒