「2万5000円のチケットが即完」と聞くと、海外の大物アーティストの来日公演を思い浮かべるかもしれない。しかし、それが演劇だとしたら？ それも出演者が誰一人発表されていない時点だとしたら？ そんなことがあり得るのかと驚くだろう。そんなミラクルを実現しているのが、人気舞台企画「いきなり本読み！」だ。第一線で活躍する俳優たちが演目を事前に知らされないまま舞台上で台本を渡され、初見のまま観客の前で本読みをする