NHK Eテレでおなじみの「ざわざわ森のがんこちゃん」が、再びサンキューマートに登場！今回は大人も楽しめるピンクのギンガムチェックをベースに、全23アイテムをラインナップ。洗濯ネットやカードホルダーなど、日常でも学校でも使えるアイテムが勢ぞろいです♡10月31日（金）12:00からは公式オンラインショップで先行予約がスタート。懐かしさと可愛さが詰まった限定コレクションをチ