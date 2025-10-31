私はミチル。夫シュンと、2人の子ども（ヨウ・ハル）と一緒に暮らしています。私には悩みごとがひとつ。それはここ数日シュンが、何かと理由を付けて私の料理を食べようとしてくれないこと。これまでは文句ひとつ言わず食べてくれていたのに、私が食事を用意しているにもかかわらず、まるで当てつけかのように子どもたちを外食に誘ってしまいます。私の料理の腕が落ちたわけではないと思うのですが……。自分で作った料理を捨てる