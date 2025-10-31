今朝（31日）、山陽自動車道岡山IC出口付近で車が路肩に乗り上げ、横転しました。 【写真を見る】【山陽道】岡山IC出口付近で車が横転雨でスリップか本線には影響なし（31日午前7時56分現在） 警察によりますと、今朝、岡山IC出口と一般道を結ぶオフランプで、軽乗用車が路肩に乗り上げて横転したということです。けが人はいません。現場はループ状で、雨でスリップした可能性があるということです。 午前7時56分現在