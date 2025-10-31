＜樋口久子 三菱電機レディス事前情報◇31日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞今週の国内女子ツアーは、1988年に始まり97年大会から世界ゴルフ殿堂入りを果たすレジェンドの名前が大会名に入った歴史ある一戦。今季も残り5試合となり、年間女王やシード権の行方が気になるところ。今週は渋野日向子と西村優菜の米国組が参戦する。今大会の動向を青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太氏に占ってもら