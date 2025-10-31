＜メイバンク選手権初日◇30日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞“最強ジャパン”のエースが今週も頼もしい。山下美夢有は8バーディ・2ボギーの「66」をマークし、6アンダー・4位タイの好スタート。大会を放送するWOWOWのインタビューで一日を振り返った。【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？出だしの1番でボギーを喫したが、「（ボギーは）番手選びのミス。ショットは安定していたので、