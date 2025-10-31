日本相撲協会は30日、九州場所（11月9日初日、福岡国際センター）の新弟子検査にトワードルジ・ブフチョローン（24＝春日野部屋）ら3人が受検すると発表した。検査は11月4日に福岡市内で行われる。モンゴル出身のブフチョローンは2018年に来日し、千葉・日体大柏高にレスリング留学。日体大で相撲を始め、昨年の全国学生選手権で学生横綱に輝くなど計3個のタイトルを獲得した。日体大柏高でレスリング高校日本一、日体大進学を