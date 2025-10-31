日本ラグビー協会は31日、「リポビタンDツアー2025」南アフリカ戦（2日、英ロンドン）の登録メンバー23人を発表した。HOは大卒1年目の佐藤健次（22＝埼玉）が初めての先発入り。25日のオーストラリア戦で負傷した江良颯（24＝東京ベイ）は欧州遠征メンバーに同行しておらず、リザーブには代表未経験の平生翔大（23＝東京SG）が抜てきされた。FLまたはNo・8を本職とするティエナン・コストリー（25＝神戸）はWTBとしてリザーブ