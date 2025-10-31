「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）第５戦が行われ、阪神は延長十一回の激闘の末に２−３で敗れ、対戦成績１勝４敗で２年ぶりの日本一を逃した。佐藤輝明内野手（２６）が五回に日本シリーズ史上初となる５試合連続適時打をマークするなど主導権を握ったが、八回に石井が柳田に同点２ランを浴びて５７試合ぶりの失点。十一回は５番手・村上が野村に勝ち越しソロを浴びた。デイリ