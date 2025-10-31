【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：47,522.12 ▼109.88（10/30）NASDAQ：23,581.14 ▼377.33（10/30） 1.概況 前日の米国市場は主要3指数が揃って下落しました。中国が合成麻薬フェンタニルの対策を講じる代わりに、米国は対中関税を10%引き下げるとし、米中関係が改善に向かうとの期待から序盤は買われるも、四半期決算を発表したハイテク株を中心に売りが広がったことで、売りが優勢となりま