元AKB48でタレントの板野友美が23日、公式YouTubeチャンネル『友chube【板野友美】』を更新。ファンからのモヤモヤエピソードに答えた。板野友美○「他人軸で考えて生きてると疲れる」「お金持ちいいよね」と言われモヤモヤしたというエピソードに、板野は、「私は普通に、“え! ありがとう〜!”みたいになっちゃうかも(笑)。“そんな別にお金ないよ〜”みたいな。それ以外はもう何も考えない。“え? 褒められてる?”みたいに思っ