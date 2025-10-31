【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期を彩るOP、EDテーマのアーティストが決定。第2期OPテーマをME:I「LとR」、第2期EDテーマをberry meet「初恋」が務めることが発表され、両アーティストからコメントも到着した。TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』は、月刊「なかよし」（講談社）で連載中の満井春香先生による大人気コミックが原作。TVアニメ第1期を2025年1月〜3月にかけて