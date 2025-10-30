【その他の画像・動画等を元記事で観る】来年3月に開催されるSir Vanityと斉藤壮馬の2man Live「Sir Vanity presents “Mixtape#1” feat.Soma Saito」ライブビジュアルが公開された。“Mixtape#1″は2026年3月7日(土)・3月8日(日)の2DAYS、TACHIKAWA STAGE GARDENで各日1公演ずつ開催される。ライブのチケット優先販売申込券は、来週11月5日(水)発売に発売となる斉藤壮馬 New EP「Nuance」と、12月24日(水)に発売となるSir Vanity