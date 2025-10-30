¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û10·î18Æü¡¦19Æü¤Ë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê°Ê²¼¡¢SSA¡Ë¤Ë¤Æ¡È¥¦¥ÞÌ¼¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ 6th EVENT The New Frontier ½©¸ø±é¡É¤¬³«ºÅ¡£5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½Õ¸ø±é¤ËÂ³¤¯º£²ó¤Î½©¸ø±é¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë¹­¤²¤ë¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ä½¼¼Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëDAY1¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È