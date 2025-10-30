【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年12月3日にリリースされる、三月のパンタシア10枚目のシングル「あまのじゃくヒーロー」のジャケット写真が公開された。TVアニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」のヒロイン、柏田さんの描き下ろしジャケットとなっている。あわせて収録楽曲も解禁となっている。●リリース情報三月のパンタシア 10th Single「あまのじゃくヒーロー」12月3日発売【期間生産限定盤（CD+DVD）】品