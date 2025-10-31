元フジテレビアナウンサーで現在はフリーとして活動する渡邊渚さん（28）が2025年10月28日、自身のインスタグラムを更新。アシンメトリーのドレスを着こなす姿を披露した。「幸せを、最近噛み締めてます」渡邊さんは、「ボディラインが綺麗に見えて、かつベロアの光沢感で上品なドレス。お気に入り」とコメントを添えて、ドレスショットを投稿。「着たい服をきて、好きな場所に、好きな人たちと行ける幸せを、最近噛み締めてます」