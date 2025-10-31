【本日の見通し】ドル円はドル高円安を意識 昨日の市場でドル円は１５４円４０銭台まで上昇。円キャリートレードが広がった。昨日の日銀金融政策決定会合後の植田総裁会見で慎重な姿勢が示されたことで、１２月の日銀会合での利上げ期待が後退。今週の米FOMCで１２月の米利下げ期待の後退も含めて、日米金利差の縮小期待が後退していることで、円キャリー取引の拡大につながった。 この後も