緊迫のオーラス、冷静な判断力で会心のアガリを決めた。「大和証券Mリーグ2025-26」10月30日の第1試合は渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）がトップ。今期個人2勝目を挙げた。【映像】今年はメガネが違う松本吉弘（接写）この試合は東家から松本、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）の並びで開始。松本は東3局、茅森からタンヤオ・三