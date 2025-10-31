米ニューヨークの店頭に並ぶiPhoneの新型「17」シリーズ＝9月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米IT大手アップルが30日発表した2025年7〜9月期決算は、純利益が前年同期比86％増の274億ドル（約4兆2千億円）、売上高は8％増の1024億ドルだった。主力のiPhone（アイフォーン）が販売好調で、前年に欧州の税務費用を計上していた反動もあり、大幅増益となった。アイフォーンの売上高は6％増の490億ドル。9月に発売した生成