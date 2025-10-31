2児の母でタレントの坂下千里子（49）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。早朝から長女（16）と長男（14）のために作った曲げわっぱ弁当を披露した。【写真】坂下千里子が娘＆息子へ作り分けた“おかずたっぷり”曲げわっぱ弁当インスタでたびたび、おかずがたっぷり詰められた手作りの曲げわっぱ弁当を披露している坂下。この日の投稿では、焼き魚や唐揚げ、ブロッコリーなど彩り豊かなおかずが入った曲げわっぱの弁