クレイジーケンバンドの聖地としても知られる、横浜・長者町にある老舗ライブハウス「FRIDAY」の名物マスター、磯原順一さんが28日、死去した。85歳。31日、ライブハウスの公式インスタグラムで公表された。通夜は11月5日、葬儀は6日、横浜市内で執り行われることも告知。「また、フライデーは通常通り営業致しております。葬儀に関してのお問い合わせ等はご遠慮下さい」と呼びかけられた。FRIDAYは1980年にオープンした、オレンジ