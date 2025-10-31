３０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円１３銭前後と前日と比べて１円４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７８円２５銭前後と同１円１０銭弱のユーロ高・円安だった。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が２９日、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の記者会見で「１２月の利下げは既定路線ではない」などと発言したことで、