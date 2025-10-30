「不妊治療を始めたいけれど、どこから手をつければ良いかわからない」。そんな悩みを抱えている方は少なくないようです。不妊治療は、個人の体質や年齢に応じて進め方が異なり、どの医療機関で、どの治療を選ぶかが成功への大きなポイントとなります。本記事では、不妊治療の進め方とステップを、放生先生の具体的なアドバイスとともに解説します。 監修医師：放生 勲（こまえクリニック） 昭和62年弘前大学医学部卒業。都