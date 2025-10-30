肺アスペルギルス症を知っていますか？本記事では肺アスペルギルス症の検査方法・治療法などについてご紹介します。 ※この記事はメディカルドックにて『「肺アスペルギルス症」の症状や原因を解説！免疫機能が低下している人は要注意！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：竹内 想（名古屋大学医学部附属病院） 名古屋大学医学部附属病院にて勤務。国立大学医学部を卒業後、市中病院