複数人が連動した小気味良いパスワークで狭いエリアを攻略すれば、高精度のクロスでも得点機を演出。フィニッシュのレベルも高い。U-17女子ワールドカップでグループステージを首位通過した日本は、ラウンド16でコロンビアと対戦。４−０の完勝を収めた。福島望愛が２発、大野羽愛、中村心乃葉もネットを揺らす。いずれの得点もファインゴールと呼べるものだった。FIFA女子W杯の公式アカウントは、「完璧な勝利」と綴り、日