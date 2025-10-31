中国のSNS・小紅書（RED）に29日、「日本人の生活は実はとても悲惨」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の男性は「帰宅して日本に関する資料を整理していた時に、前回、日本に出張して日本の友人たちとお酒を飲みながら日本の大学の奨学金について話した時のことを思い出したが、それが衝撃的だった」と言及。「日本人の多くは実は大学で学ぶお金がなくて、みんな奨学金を申請している。卒業して就職すると同時に、20〜30万元（