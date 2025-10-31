なんとかキッカケを……「本人が試合後に語った『頭を抱えちゃうくらいボロボロです』という弱音がすべてでしょう。ドライバーは安定せず、２〜３ｍのパットも決められない。正直、いいところがまったくない試合でした」10月26日に最終日を迎えた女子ゴルフ国内ツアー『ＮＯＢＵＴＡ ＧＲＯＵＰ マスターズＧＣ レディース』。現地を取材したスポーツライター金明碰(キムミョンウ) 氏は、渋野日向子（26）のプレーをこう評し