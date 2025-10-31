Image: Move_Belfida こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。クリアな音声通話と、働く場所の自由。この2つは両立できるのでしょうか？静かなスペースを確保しないと会議ができないようでは、リモートワークの利便性も半減してしまいますよね。カフェの喧騒、オフィスのざわめき、家族の生活音…。それらを気にせず、自分の声だけを相手に届ける。