日本陸上競技連盟は30日、2026年12月5日に東京・世田谷区立総合運動場陸上競技場にて「第110回日本陸上競技選手権大会10000m」を開催することを発表しました。これまで、大阪・ヤンマースタジアム長居（2019年、2020年）、静岡・小笠山総合運動公園静岡スタジアム（2021年）、東京・国立競技場（2022年、2023年）、静岡・小笠山総合運動公園静岡スタジアム（2024年）、熊本・えがお健康スタジアム（2025年）と日本各地で開催されて